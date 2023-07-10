في السليمانية.. احتجاجات على زيادة إيجارات محال تجارية بضعفين وإنشاء "علوة" جديدة

شفق نيوز/ احتج اصحاب محال في منطقة تجارية بالسليمانية، يوم الاثنين، على زيادة بدلات الإيجار بنسبة 300% عما يدفعونه حالياً، فيما أعرب أصحاب محال في "علوة" خضروات المحافظة على تشييد "علوة" جديدة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان أصحاب المحال التجارية في منطقة "مام ريشة" نظموا وقفة احتجاجية على زيادة الايجارات التي فرضت عليهم من قبل صاحب الملك والذي كسب شكوى قانونية تجبر المستأجرين على زيادة بدلات الايجار الشهرية.

وقال جزا صالح قر، ممثل المحتجين خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، ان "اصحاب المحال قاموا بدفع مبالغ بدل شراء جزئي للبناية او ما يسمى بـ(سرقفلية)، اضافة الى دفع ايجارات شهرية تقدر بنحو 70 الف دينار عن كل محل".

واضاف "نحن يعملون في هذه المحال منذ قرابة 39 عاماً والان تفاجأنا بقرار من محكمة السليمانية بزيادة الايجارات الى اكثر من 300% وهذا يثقل كاهلنا".

واعتبر أن هذا القرار "بمثابة ضغط علينا لترك المحال ليتسنى لصاحب الملك التصرف به كما يشاء".

من جانب اخر، قال رئيس نقابة علوة السليمانية، سرور علي عبد الرحمن، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "مستثمراً يريد إنشاء علوة جديدة داخل العلوة الرئيسية وتحديدا في مكان كنّا قد اتفقنا مع صاحب العلوة على تخصيصه لبرادات حفظ الفواكه والخضراوت، وهذا اجحافاً بحقنا".

وأضاف "السليمانية ليست عاصمة حتى تستوعب أكثر من علوة واحدة للخضار"، مشيرا الى ان "أصحاب المحال دفعوا مبالغ تتروح ما بين 2500 دولار الى 6500 دولار للمستثمر وتعهد بعدم بناء علوة جديدة كون المنطقة لا تستوعب علوة اخرى لكن تفاجأنا بقرار انشاء علوة جديدة داخل العلوة القديمة".

وطالب عبد الرحمن الجهات المعنية بـ"التدخل ومنع انشاء علوة اخرى والضغط على المستثمر بانشاء البرادات الخاصة بالعلوة الرئيسية".