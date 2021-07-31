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في الذكرى الـ38 لإبادة البارزانيين .. إقليم كوردستان يطالب بغداد بالتعويض

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-31T05:23:15+0000
في الذكرى الـ38 لإبادة البارزانيين .. إقليم كوردستان يطالب بغداد بالتعويض

شفق نيوز/ أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، بياناً بمناسبة مرور 38 عاماً على حملات الإبادة الجماعية (الجينوسايد) التي ارتكبها النظام البعثي بحق البارزانيين.

وقال بارزاني في البيان "نحيي اليوم، بإجلال وإكرام، ذكرى واحدة من أكثر الجرائم فظاعة وأبشع حملات التطهير العنصري التي اقترفها النظام العراقي السابق قبل 38 عاماً حين اقتاد آلاف الأبرياء من البارزانيين إلى صحراء جنوب العراق وقد دفنوا أحياءً في مقابر جماعية ليس لسبب سوى لأنهم كورد".

وأضاف "لقد مهّدت الإبادة الجماعية بحق البارزانيين لسلسلة جرائم متتالية تمثلت بحملات الأنفال وعلى مراحل عدة، من حرق وهدم وتخريب ثم قصف حلبجة بالأسلحة الكيماوية وتسوية آلاف القرى والبلدات بالأرض، وقد وصلت تلك الإبادة إلى أقصى درجات الظلم والوحشية".

وتابع رئيس الحكومة بالقول "إننا وإذ نستذكر تلك الأرواح التي أُزهقت بهذه الإبادة وغيرها، فأن الحكومة العراقية تتحمل واجباً أخلاقياً وقانونياً في تعويض ذوي ضحايا جميع المجازر المرتكبة ضد شعب كوردستان، والذين لم يُعوضوا إلى الآن على الرغم من قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا اعتبار حملات الأنفال ضد شعب كوردستان إبادة جماعية وجرائم حرب".

وجدد بارزاني "التزام حكومة إقليم كوردستان بمواصلة تقديم كل ما يليق بالشهداء وذوي ضحايا الأنفال، ولن نتردد في خدمتهم".

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