في الذكرى الـ 31 لتأسيس أول برلمان كوردستاني .. تقرير يرصد عمل الدورات السابقة

شفق نيوز / استعرض معهد التعليم والتنمية بالتعاون مع الصندوق القومي الأمريكي الديمقراطي، يوم الجمعة، التقرير العام لمراقبة ومتابعة عمل برلمان كوردستان بمناسبة الذكرى (31) لتأسيس أول برلمان كوردي.

وقال سرور عبد الرحمن، رئيس المعهد خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، في السليمانية، إن "التقرير تضمن لمحة دقيقة حول عمل برلمان كوردستان، خلال الدورات الخمسة الماضية وكيفية إجراء الاستحقاق الديمقراطي منذ تأسيس اول برلمان في العام 1992".

وأضاف عبد الرحمن، أن "نسب المشاركة في انتخابات برلمان كوردستان تراجعت دورة بعد أخرى استثناء الدورة الثالثة والأسباب سنعرج عليها لاحقا"، مشيرا إلى أن الدورة الأولى شارك بها نسبة (87)٪ ونسبة المشاركة في الدورة الثانية كانت (75)٪ والدورة الثالثة كانت (87)٪ والدورة الرابعة كانت (70)٪ والدورة الخامسة كانت الاقل بنسبة مشاركة (59)٪ ، مع العلم كان هنالك زيادة في أعداد المشمولين في كل دورة لكن نسب المشاركة تراجعت دورة بعده أخرى".

كما ولاحظ التقرير، أن نفوذ القوى السياسية تراجعت دورة بعد أخرى نتيجة الوضع العام في برلمان كوردستان.

أما بخصوص حصة الكوتا في هذا البرلمان، بين رئيس المعهد، أن "أعدادهم وعلى الرغم من زيادتها، لكن نسب المشاركة كانت متذبذبة خلال الدورات الخمسة الماضية، حيث كان أول تمثيل الكوتا بخمسة كراسي خلال الدورة الأولى لبرلمان الاقليم حتى ازداد العدد ليصل إلى (11) كرسي".

وبشأن سجل الناخبين، أوضح مدير المعهد خلال التقرير، أن "المشكلة في سجل الناخبين مستمرة منذ الدورة الأولى ولغاية الآن، ففي الدورة الأولى لم يكن هناك سجل الناخبين بل يتم الاعتماد على بطاقة الأحوال المدنية وعلى بصمة المشارك".

أما الدورة الثانية، فكان الاعتماد على المفوضية العراقية للانتخابات ولم يتم تجاوز المشكلات حتى الدورة الثالثة والتي تم تقديم طلب من أعلى أعضاء برلمان كوردستان لتشكيل لجنة لمتابعة سجل الناخبين، وقد تم ذلك وقد عملت اللجنة المكلفة لمدة شهرين متتاليين مع الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة وقد تم كتابة تقرير مفصل عن السجل.

وعلى إثر ذلك، اتضح وجود اشكالات في (400) الف اسم في سجل الناخبين ، وبالرغم من تقديم التقرير للبرلمان لكن البرلمان و المعارضة لم يستطيعوا عمل اي شيء ولا حتى يعقدوا اجتماعا للبرلمان لمناقشة السجل.

وعن المطالبة بتعديل سجل الناخبين، أكد رئيس المعهد أن "الموضوع بحاجة إلى ارادة حقيقية ولا نستطيع تحديث السجل ومعالجة مشكلته بفترة قصيرة".

ويصادف اليوم الجمعة 19/5/2023، الذكرى السنوية الـ31 لإجراء أول إنتخابات برلمانية في إقليم كوردستان بعد أن تمكنت الجبهة الكوردستانية وبمساندة من جماهير شعب كوردستان من تحرير الجزء الأكبر من اراضي كوردستان العراق من حكم البعث الدكتاتوري.

وجرت انتخابات البرلمان واختيار قائد الحركة التحررية الكوردستانية عن طريق الاقتراع العام والسري المباشر في 19/5/1992 بمشاركة نحو مليون مقترع كانوا يمثلون اكثر من ثلاثة ملايين مواطن، وقد جرت الانتخابات بمساعدة المراقبين الاجانب واصدقاء الشعب الكوردي، وللحصول على مقعد في البرلمان كان يفترض حصول كل حزب على 7% من أصوات الناخبين.

وتوجه الناخبون التواقون للحرية الى صناديق الاقتراع بكل حماس للتعبير عن رأيهم وانتخاب ممثليهم بعد سنوات طويلة من الظلم والاضطهاد.

تم انتخاب اعضاء المجلس الوطني لكوردستان- العراق لدورته الانتخابية الأولى في 19/5/1992 وكان عدد اعضاء المجلس (105) أعضاء، وعقدت اول جلسة للمجلس الوطني لكوردستان- العراق في 4/6/1992، فيما استمرت الدورة الانتخابية الأولى لغاية 4/6/2005.

ورأس فؤاد معصوم، أول حكومة لإقليم كوردستان التي بدأت مهامها في الخامس من تموز/ يوليو من العام 1992.