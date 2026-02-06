في الذكرى الثالثة.. نيجيرفان بارزاني: متضامنون مع ضحايا زلزال تركيا

شفق نيوز- أربيل

جدد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الجمعة، تضامنه مع ضحايا زلزال تركيا، وذلك في الذكرى الثالثة على وقوعه والذي خلف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى.

وذكر نيجيرفان بارزاني في تدوينة على منصة "إكس" اطلعت عليها وكالة شفق نيوز: "في الذكرى السنوية الثالثة للزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، نقف متضامنين مع الضحايا وجميع المتأثرين بهذه الكارثة المأساوية. وأُشيد بالرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته على قيادتهم وتفانيهم في جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة".

وأضاف: "وأغتنم هذه المناسبة لأؤكد مجدداً التزامي بتعزيز روابطنا التاريخية، والعمل معاً لبناء مستقبل أكثر إشراقاً لشعوبنا".

هذا وأحيت تركيا، الجمعة، الذكرى السنوية الثالثة للزلزال الذي ضرب ولايات جنوب البلاد فجر السادس من شباط / فبراير 2023، وبلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، قبل أن يتبعه بعد ساعات زلزال ثانٍ بقوة 7.6 درجات، إلى جانب مئات الهزات الارتدادية.

وتمركز الزلزال في ولاية كهرمان مرعش، قبل أن يحول 11 ولاية إلى مناطق منكوبة، متسبباً في وفاة 53.737 شخصاً وإصابة 107.213 آخرين بحسب الأرقام الرسمية.