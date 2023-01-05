في الذكرى الثالثة لاغتيالهما.. حفل تأبيني في السليمانية لاستذكار المهندس وسليماني

شفق نيوز / أقيم، اليوم الخميس، في محافظة السليمانية، حفل تأبيني بالذكرى السنوية الثالثة لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن الحفل التأبيني اقيم بحضور جمع غفير من السياسيين الكورد والعراقيين اضافة الى ممثلين من جمهورية إيران الإسلامية.

وقال المشرف على إقامة مراسم التأبين أحمد برزنجي خلال كلمة الافتتاح عن دور (سليماني والمهندس) خلال الحرب على تنظيم (داعش) خصوصا في المناطق المتاخمة لإقليم كوردستان، اضافة الى التنسيق والدعم العالي من قبلهما لقوات البيشمركة خلال الحرب ضد التنظيم الارهابي.

بعدها توالت كلمات ممثلي القيادات السياسية دور المهندس وسليماني وكيفية استهدافهما والدور الأمريكي في عملية الاغتيال.

وكان الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد الحاج محمود أثنى، اليوم الخميس على دور قائد فيلق القدس السابق في الحرس الجمهوري الإيراني قاسم سليماني في الحرب ضد تنظيم داعش في اقليم كوردستان وباقي اجزاء العراق.

ودعا رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، إلى تحقيق العدالة من خلال ملاحقة مرتكبي عملية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "ابو مهدي المهندس"، وقائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في مطلع العام 2020 بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

ووصف رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، اليوم الخميس، عملية اغتيال قادة بالحشد الشعبي من قبل طائرة أمريكية عام 2020، بأنها "جريمة غادرة ليس لها أساس قانوني".

وقد تعرض موكب سليماني والمهندس الى ضربة جوية أمريكية في بداية كانون الثاني 2020 ما أدى الى اغتيالهما ونحو 10 أشخاص آخرين بينهم عراقيون وإيران.

وأدت عملية الاغتيال هذه إلى تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي لمقتل سليماني، ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من اغتيال سليماني بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.

كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل فصائل مسلحة موالية لإيران بعد مقتل القائدين، وأطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.