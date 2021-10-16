في الدوحة.. نيجيرفان بارزاني يبحث الاستثمار وفتح قنصلية قطرية بأربيل

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال زيارته يوم السبت، الى العاصمة القطرية الدوحة مع نائب رئيس وزرائها ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن ال ثاني فرص الاستثمار القطرية في الإقليم وخطوات فتح القنصلية القطرية العامة في أربيل.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني وبعد وصوله مساء السبت الى دولة قطر اجتمع في العاصمة الدوحة مع نائب رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن ال ثاني الذي يشغل ايضا منصب وزير الخارجية.

واشار البيان الى الجانبين اكد على تنمية العلاقات بين اقليم كوردستان ودولة قطر وتحدثا عن فرص الاستثمار وتشغيل رؤوس الاموال القطرية في الاقليم ومنه الى العراق كله وخصوصا في المجالات التي يحتاج اليها الاقليم والعراق، منوها الى انهما ناقشا خطوات فتح القنصلية القطرية العامة في اربيل.

واضاف البيان ان الاوضاع في العراق ونتائج انتخابات مجلس النواب والعملية السياسية في البلاد واخر التطورات في المنطقة بصورة عامة وعدد من المسائل الاخرى المشتركة كانت محاور اخرى في اللقاء.

وكان بارزاني قد وصل مساء السبت إلى الدوحة الدوحة في زيارة رسمية، وجرى استقباله في مراسم من قبل جاسم بن سيف السليطي، وزير النقل والاتصالات القطري وعمر البرزنجي سفیر العراق في الدوحة.

ومن المقرر أن يجتمع بارزاني غدا الأحد مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وعدد من المسؤولين القطریین.

ووفق رئاسة الإقليم فإن بارزاني "سيبحث خلال اجتماعاته سبل تقوية علاقات إقليم كوردستان مع قطر إلى جانب علاقات العراق وقطر في المجال السياسي ومجالات التعاون المشترك وخاصة في قطاعات التجارة والصناعة وفرص تشغيل رؤوس الأموال والاستثمارات القطرية في إقليم كوردستان والعراق، أوضاع العراق والمنطقة بصورة عامة ومسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين".