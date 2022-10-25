في اقليم كوردستان.. "صلاة الآيات" بالتزامن مع كسوف الشمس (صور)

شفق نيوز/ أدى العشرات من المسلمين في السليمانية وإدارة كرميان، يوم الثلاثاء، "صلاة الآيات" بالتزامن مع الكسوف الجزئي للشمس الذي شهده العراق ظهر اليوم.

وقال مراسل شفق نيوز إن جمع غفير من المسلمين أدوا "صلاة الآيات" الخاصة بكسوف الشمس في مساجد السليمانية وگرميان.

واضاف ان الصلاة بدأت بالتزامن مع الكسوف الجزئي الذي بدأ في تمام الساعة الثانية عشر و59 دقيقة بتوقيت أربيل.

وأشار إلى أن المصلين أدوا صلاة الكسوف اقتداءً بسنة النبي محمد في أجواء إيمانية، وشهد جنبات المساجد وساحاتها إقبال المصلين، وسط تكامل جميع الاستعدادات من قبل وزارة الاوقاف في حكومة إقليم كوردستان.

ويحدث كسوف الشمس مع اقتران القمر بالشمس في أواخر الشهور القمرية.