"في اعتصام مستمر".. تواصل المطالبات الجماهيرية لإتمام طريق "كلار - السليمانية" (صور)

شفق نيوز/ تزداد وسائل الضغط الجماهيري يوما بعد آخر من قبل المواطنين القاطنين في ادارة كرميان و قضاء دربنديخان للمطالبة والضغط على أصحاب القرار بإكمال انجاز طريق (كلار - السليمانية) ذو السايدين.

ويقول أمير محمد وهو مواطن من سكنة قضاء كلار لمراسل وكالة شفق نيوز؛ انه نادراً ما يمر يوم دون أن يقع حادث مرور في الطريق بين كلار والسليمانية وجلّ هذه الحوادث المأساوية التي تحدث على هذا الطريق لا تتأثر بها الحكومة ولا تتحرك لوضع حد لها.

واضاف ان الطريق بين كلار والسليمانية، وخاصة من ناحية باونور إلى منطقة زريان، ليس له أي خصائص للقيادة عليها، و على الرغم من أن الطريق عبارة عن اتجاه واحد، إلا أنها مليئة بالمطبات والحفر.

وبخصوص الحوادث على الطريق، وعدت الحكومة باستكمال بناء الطريق، لكنها لم تفِ بوعودها بعد.

ووفقًا لبيانات مرور دربندخان، حصلت عليها وكالة شفق نيوز فقد تم تسجيل 48 حادثا مروريا على طريق دربندخان – السليمانية في غضون 8 أشهر من هذا العام، ولقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 62 شخصا في هذه الحوادث.

وبحسب السائقين، فإن الطرق السيئة وقلة العلامات المرورية هي سبب الحوادث ولا يعرفون كيفية التحرك بسبب عدم وجود علامات المرورية.

وكان مجموعة من الناشطين المدنيين أعلنوا عن اعتصام مستمر امام مكتب برلمان كوردستان في السليمانية منذ يوم الخميس الماضي.

فيما نظمت وقفة احتجاجية في كلار لدعم حملة عدد من الشباب في گرميان للضغط على الحكومة لاستكمال الطريق بين كلار والسليمانية.

وانطلقت مساء أمس السبت وقفة احتجاجية أمام حديقة ليلى قاسم في قضاء كلار التابعة لادارة گرميان.

وقال سردار جلال ممثل المحتجين لوكالة شفق نيوز؛ إنه منذ أكثر من تسع سنوات ومشروع إصلاح طريق (كلار- السليمانية) ذو الجانبين تقع فيه حوادث يومية وأسبوعية بسبب سوء حالة هذا الطريق ، مما أدى إلى وفاة المئات من المواطنين ووقوعهم ضحايا.

وأضاف جلال؛ أن "من أجل استكمال الطريق، قام الشباب والناشطون منذ سنوات عشرات الأنشطة والحملات المتنوعة، من أجل الضغط على السلطات لإكمال هذا الطريق و لهذه اللحظة هي مستمرة".

واشار الى أن "الأنشطة الجماهيرية ستستمر حتى تستجيب السلطات رسمياً وعملياً لمطالب الشعب".

واوضح ان "هذه الوقفة هي تعبير عن تضامننا مع الشباب الذين ساروا إلى السليمانية واضربوا أمام مكتب السليمانية في البرلمان.

ونظم الثلاثاء الماضي عدد من الناشطين المدنيين في قضاء دربنديخان وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة السليمانية احتجاجا على تأخير إنجاز طريق سليمانية دربنديخان ذو السايدين.

فيما اكد نائب رئيس مجلس محافظة السليمانية برزان شيخ محمد خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ ان هذا المشروع قد بدء العمل به منذ عام 2012 وتوقف عدة مرات بسبب الازمة المالية التي انتجها الخلاف مع بغداد وقطع حصة الاقليم من الموازنة اضافة الى تراجع اسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب جائحة كورونا وكل هذا لا يعني ان الحكومة غير مسؤولة لكن عليها ان تجد حل مناسب وسريع.

متوقعا ان المشروع يحتاج الى اكثر من سنتين لإتمامه إذا بقي الحال كما هو عليه.

هذا ويذكر ان طريق كلار - دربنديخان - السليمانية قد بدء العمل به عام 2012 وتوقف العمل لمرات عديدة بسبب الازمة المالية ولحد الان نسبة الانجاز 55٪.