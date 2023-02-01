في اربيل.. "Vision Education" تنتشل مدرسة من النيران (صور)

شفق نيوز/ أعلنت شركة "Vision Education"، يوم الاربعاء، التكفل بترميم مدرسة في إحدى نواحي مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، التهمتها النيران قبل أيام.

وقال مدير العلاقات العامة في الشركة، ميوان دولمري، لوكالة شفق نيوز، ان "الشركة تكفلت بترميم مدرسة (وسان) الاساسية في ناحية قسري ضمن قضاء چومان التي احترقت بسبب انفجار مدفأة نفطية قبل أيام".

واضاف ان "الشركة بعد تخمين الأضرار الناجمة عن الحريق سلمت مبلغ 10 ملايين و621 الف دينار عراقي الى مدير وكادر المدرسة".

(Vision Education) هي شركة محلية تأسست في أربيل العام 2018 وتعمل في مجالات التعليم والإعلام لتحقيق مجتمع صحي ومتطور في إقليم كوردستان. يُعد بناء المدارس الحكومية وترميمها جزءاً مهماً من مساهمة الشركة في دعم قطاع التربية والتعليم.