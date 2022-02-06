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في اربيل .. وفاة شاب دهساً وأُسرته تصيب عنصراً أمنياً بجروح بعد محاولة اقتحام لمستشفى

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-06T05:36:02+0000
في اربيل .. وفاة شاب دهساً وأُسرته تصيب عنصراً أمنياً بجروح بعد محاولة اقتحام لمستشفى

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة أربيل يوم الأحد أن سائق عجلة قام بدهس شاب مما أدى إلى وفاته إلا أن أُسرة الضحية قامت بالإعتداء على عنصر أمني بعد محاولتها الدخول عنوة إلى أحد المستشفيات بمركز المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، "في الساعة التاسعة من مساء أمس تلقت بلاغىاً بوقوع حادث مرور في قرية (گزنە) لتشرع قوات الشرطة وعلى الفور بفتح بالتحقيق".

ووفقا للبيان فإن التحقيقات أظهرت أن سائق عجلة نوع (تويوتا لاندكروزر) بيضاء اللون دهست شخصاً يُدعى (أبو بكر شوان عزيز) يبلغ من العمر 18 سنة ليتسبب بوفاته".

ومضى البيان في سرد تفاصيل الحادثة "بعد نقل الشاب إلى مستشفى (أمير جنسي) تشاجرت أُسرته مع قوات (الزيرفاني) التي تحرس المستشفى، وحاولت اقتحام مبنى المستشفى عنوة لتقوم تلك القوات بمنعهم مما أدى إلى إصابة أحد أفرادها بجروح".

وبالنسبة إلى سائق العجلة المتسبب بالحادثة تمت إحالته إلى القانون، وهو يخضع حاليا للتحقيق، وفقا لشرطة اربيل.

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