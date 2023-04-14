في اربيل.. مقتل شخص على يد شقيقه والقبض على متهمين اثنين بالاحتيال

شفق نيوز/ افاد محلي يوم الجمعة بمقتل شخص على يد شقيقه في أحد مناطق اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

فيما أعلنت مديرية شرطة اربيل يوم الجمعة، القاء القبض على شخصين بتهمة النصب والاحتيال.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ ان "الحادثة وقعت بعد عصر اليوم في ناحية حرير التابعة لقضاء شقلاوة اربيل حيث قُتل شخص باسم (ولي كمال حسن ) البالغ من العمر 45 عاما على شقيقه (ع.ك.ح)".

واضاف ان "الشخص المغدور كان لديه مشاكل عائلية مع شقيقه و هذا ما تطور الى القتل".

وفي وقت لاحق؛ أعلنت مديرية شرطة اربيل القاء على الشخص الذي قتل شقيقه اليوم في ناحية حرير التابعة لقضاء شقلاوة.

وفي سياق آخر؛ قالت مديرية شرطة اربيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنها "تلقت بلاغا بوجود سيارة معطلة من نوع ( اوبل فيكترا) على شارع 40 حيث يقوم شخصان يدعيان ( م.س.م) و ( م.ع.ح) بتجمع التبرعات المالية من المواطنين".

واضاف انه "عند وصول مفارز الشرطة الى المكان تبين ان السيارة غير معطلة وكان هذان المتهمان يقومان بجمع التبرعات عن طريق التأثير على عاطفة المواطنين وايهامهم بتعطل السيارة"، مشيرا الى "القاء القبض عليهما و تسليمهما لمركز شرطة آشتي لاتخاذ الإجراءات القانونية".