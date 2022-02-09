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مقتل امرأة رميا بالرصاص وتفكيك "مافيا" في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-09T09:48:50+0000
مقتل امرأة رميا بالرصاص وتفكيك "مافيا" في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الصحة في قضاء كويسنجق في اربيل يوم الأربعاء مقتل امرأة بواسطة إطلاق النار عليها بشكل مباشر.

وقال المتحدث باسم المديرية هوكار محمد في بيان، إنه في الساعة (10:00) من صباح اليوم الموافق 9 شباط 2022 نُقلت جثة امرأة إلى أحد مستشفياتنا والتي قُتلت بواسطة إطلاق النار عليها داخل منزلها.

وأضاف أن المرأة تُدعى ( س ، خ ، ر) من مواليد العام 1996، والحادث وقع قرب مدرسة "كوسرت"، مشيرا إلى نقل الجثة لدائرة الطب العدلي والتحقيقات جارية في الحادثة.

في غضون ذلك أفاد المتحدث باسم مديرية شرطة محافظة اربيل المقدم هوكر عزيز تفكيك "مافيا" في قضاء "خبات" التابع للمحافظة.

وقال المقدم عزيز في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، إن الشرطة القت القبض على شخصين سرقا خزينة كان بداخلها مبلغ مالي مقدارها 800 الف دينار من دائرة ماء "خبات"، وكانوا يخططون لعملية سرقة اكبر من هذه الدائرة الا ان مسؤول الحاسبات كان يقظا واصطحب المبالغ المالية معه إلى المنزل ولم يودعها داخل الخزينة.

وأضاف أن "المتهمين ذهبوا إلى الدائرة إلا أنهم وجدوا الخزينة خالية ليكتبوا عليها عبارة (مافيات أربيل)"، مؤكدا القاء القبض على الشخصين المتهمين، وإحالتهم إلى القضاء بموجب المادة 443 من قانون العقوبات العراقي.

وتابع المتحدث باسم الشرطة القول إن المتهمين يتراوح عمراهما بين 20 - 25 عاما وهم من سكنة قضاء "خبات".

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