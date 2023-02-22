في اربيل.. "معرض شعري" بقصائد كوردية وعربية (صور)

شفق نيوز/ اقام الشاعر الكوردي رشاد رواندزي، يوم الاربعاء، "معرضاً شعرياً" تضمن العديد من القصائد باللغتين الكوردية والعربية.

وقال رواندزي لوكالة شفق نيوز "اليوم قمت بافتتاح معرضي الشعري السادس وهو عبارة عن 24 لوحة شعرية مكتوبة على لوحات تعبر عن مضمون القصائد".

واضاف "هناك 14 لوحة باللغة الكوردية 10 لوحات شعرية باللغة العربية".

بدوره قال دلزار لشكري الذي شارك في المعرض، لوكالة شفق نيوز، ان "القصائد المكتوبة جميلة جدا وفيها رباعيات وقصائد كلاسيكية والشعر الحر وتمكن الشاعر من خلال هذه القصائد من توصيل ما بداخله بطريقة رائعة وتعزيزها بهذه اللوحات الجميلة التي تتكلم عن الحب".

وشارك في المعرض العديد من المتذوقين للشعر والأدب حيث تمكن الشاعر من جذب الزوار من خلال كتابة قصائده باللغتين الكوردية والعربية.