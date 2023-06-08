في اربيل.. معرض تشكيلي يصور الهجرة ومعاناة الانسان (صور)

شفق نيوز/ اقيم في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، معرض فني تشكيلي عن الهجرة ومعاناة الانسان واحلامه.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان المعرض يستمر لغاية 15 من شهر حزيران الجاري بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين.

وقال الفنان قرني محمود، الذي شارك بلوحاته في المعرض، لوكالة شفق نيوز، ان "اللوحات التي شاركت بها بأحجام مختلفة، تعبر عن عدة مواضيع تراجيدية وحزينة مثل الهجرة واحلام الانسان ومعاناته".

واضاف "عدد اللوحات المشاركة في المعرض 24 لوحة بأحجام مختلفة وتحمل كل مجموعة منها عنواناً مختلفاً مثل (حلم الاحلام) و(الهجرة) وغيرها".