في اربيل.. معرض تشكيلي نسوي بأفكار مختلفة وألوان "ساخنة" (صور)

شفق نيوز/ أقيم في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، معرضاً تشكيلياً نسوياً طرح أفكاراً مختلفة من خلال الألوان "الساخنة".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان المعرض والى جانب اللوحات التشكيلية يتضمن اعمالا يدوية مختلفة.

وقالت الفنانة شونم فؤاد، التي شاركت بلوحاتها في المعرض، لوكالة شفق نيوز، ان "المعرض أقيم بمشاركة الفنانة روژان عمر، حيث عرضنا العديد من اللوحات المختلفة التي استُخدمت في الالوان النارية والحارة كأسلوب فني باعتبار ان اللوحات المرسومة بهذه الطريقة تدل على التفاؤل".

من جانبها، قالت الفنانة روژان عمر، التي شاركت هي الاخرى في المعرض، لوكالة شفق نيوز "شاركت بـ17 لوحة فنية بهذا المعرض تخص قضايا المرأة والبيشمركة، اضافة الى لوحات للمناظر الطبيعية والورود وغيرها".

واضافت "اهمية هذه المعارض تكمن في كونها تشجع المرأة على إظهار مواهبها الفنية ودورها المهم في الارتقاء بالفن".