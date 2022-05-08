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في اربيل.. فنان تشكيلي كوردي يدين الحروب والتلوث البيئي عبر اللوحات (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-08T12:11:02+0000
في اربيل.. فنان تشكيلي كوردي يدين الحروب والتلوث البيئي عبر اللوحات (صور)

شفق نيوز/ عبّر الفنان التشكيلي الكوردي نامو روستم زاده، عن رفضه للحروب وعمليات تلويث البيئة عبر الصناعات المختلفة، من خلال معرض تشكيلي أقامه في عاصمة اقليم كوردستان اربيل.

وقال زاده لوكالة شفق نيوز، ان الرموز التي ضمنها في لوحاته "تشير الى اننا نصل الى اخر الزمان بسبب التلوث البيئي الناجم من العمليات النفطية والمواد البلاستيكية والحروب والتوترات المختلفة، بالاضافة الى زيادة اعداد الانسان على الكرة الارضية".

واضاف "هذا ما تم التعبير عنه من خلال لوحات تشكيلية وعرضها للمشاهدين ومحبي الفن التشكيلي".

وتضمن المعرض 24 لوحة تشكيلية بأحجام مختلفة ويعد المعرض الثلاثين الشخصي والمشترك للفنان زاده.

وولد الفنان نامو روستم زاده في مدينة بوكان بكوردستان ايران ويعيش منذ 18 عاما في اقليم كوردستان.

وأقيم المعرض بالتعاون بين كل من مؤسسة "غوته" الالمانية ومركز "فريمينك" للتصوير الفوتوغرافي ضمن مشروع يسمى "هيلان" ويتضمن تقديم سلسلة من الانشطة الفنية والثقافية.

وحضر العديد من محبي الفن التشكيلي مراسم افتتاح المعرض.

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