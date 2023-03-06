في اربيل.. طلاب يدعمون مرضى السرطان بمعرض تشكيلي (صور)

شفق نيوز/ نظمت مدينة اربيل يوم الاثنين، معرضاً فنياً بمشاركة طلابية لدعم المصابين بالأمراض السرطانية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المعرض أقيم في إحدى المدارس بمدينة أربيل حيث تم عرض لوحات تشكيلية كانت اغلبها لمناظر طبيعية.

وقال محمد ماجد، وهو معلم مشارك في المعرض، لوكالة شفق نيوز، ان "هذا المعرض الفني يختلف عن بقية المعارض المقامة سابقا لانه مخصص لدعم مرضى السرطان حيث سيتم بيع هذه اللوحات والتبرع بعائداتها الى صندوق السرطان في اقليم كوردستان".

بدوره قال زانا قاسم، مشرف النشاطات المدرسية في المعرض، لوكالة شفق نيوز، ان "قرابة 150 لوحة مشاركة في هذا المعرض، والطلاب المشاركون 100 طالب وطالبة من الصف الاول الابتدائي ولغاية الصف الثاني عشر الاعدادي".

وعن اسعار اللوحات، أوضح قاسم ان "اللوحات تنقسم الى قسمين حيث ان اللوحات المرسومة من الطلاب صغار العمر يتم بيعها بأسعار رمزية تتراوح من 10 الى 15 الف دينار عراقي، وبالنسبة للوحات المرسومة من قبل الطلاب الكبار فأسعارها تبدأ من 50 الف دينار عراقي صعودا حسب الجودة وجمال اللوحة".