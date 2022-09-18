في اربيل.. ‏شاب آخر يحرق دراجته النارية احتجاجا على مصادرتها

شفق نيوز/ ‏أفاد مصدر محلي في اربيل، يوم الاحد، بقيام شاب بحرق دراجته النارية احتجاجا على مصادرتها من قبل مفارز المرور.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الحادثة وقعت في منطقة عينكاوا بأربيل حيث قام شاب سوري الجنسية بحرق دراجته النارية عندما حاولت مفارز المرور مصادرتها".

‏وأضاف أن "مفارز المرور ما زالت موجودة في المكان لمصادرة دراجات نارية أخرى تمر بها".

‏و تعد هذه الحادثة الثانية من نوعها حيث أقدم شاب آخر قبل ايام على حرق دراجته النارية احتجاجا على مصادرتها من قبل المرور.

‏وكانت مديرية مرور أربيل قد أعلنت في وقت سابق عن انطلاق حملة واسعة لمصادرة الدراجات النارية غير المرخصة.