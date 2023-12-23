في اربيل .. رجل يردي صهره رمياً بالرصاص لاتهامه بقتل زوجته

شفق نيوز/ أقدم رجل على قتل صهره رميا بالرصاص في أربيل بوقت متأخر من الليلة الماضية، وفقا لما أفاده شهود عيان صباح اليوم السبت.

ووفقا للشهود والمعلومات الواردة، فإن الحادث وقع على طريق اربيل - مخمور قرب ما منطقة "مامزاوا"، حيث كان الصهر الذي يُدعى (م، ش، ن) ويبلغ من العمر 30 عاما يقود سيارته، وبعد اطلاق النار عليه اصطدم بعدة مركبات أُخرى وأصابت بعض الرصاصات المحال التجارية القريبة من مكان الحادث.

وتشير المعلومات الى أن الضحية كان قد خرج من السجن منذ عدة أيام بتهمة قتل زوجته العام الماضي إلا أنه لم تتم إدانته بعدُ من قبل القضاء.

وقال شهود العيان أنه بعد خروج المجنى عليه من السجن أطلق أُسرة الزوجة النار عليه الليلة الماضية.

من جهته قال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن الحادثة وقعت في الساعة الـ 11:30 الليلة الماضية ولاذ القاتل الى جهة مجهولة ولم يتم القبض عليه لغاية الآن.