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في اربيل.. جريمة قتل غامضة والشرطة تعتقل الجاني

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-16T17:53:49+0000
في اربيل.. جريمة قتل غامضة والشرطة تعتقل الجاني

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن القاء القبض على شخص قام بجريمة قتل غامضة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها تلقت إخطاراً اليوم بوجود جثة في الطب العدلي، حيث تم تشكيل فريق لإجراء تحقيق في سبب الوفاة وتحديد مكان الحادث.

وبينت ان التحقيقات الأولية أفادت بأن شخصاً يُدعى (شيرزاد قادر ولي) تم قتله، كما تم التوصل الى المتهم الذي ارتكب جريمة القتل حيث تبين انه قام بخنق المجنى عليه بحبل ادى الى وفاته.

واشارت الى ان التحقيقات ما زالت مستمرة للوقوف على سبب الجريمة.

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