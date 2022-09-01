في اربيل.. المرأة الصحية تبني مجتمعاً صحياً (صور)

شفق نيوز/ احتضنت مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، ندوة حول صحة المرأة والتوعية من الأمراض النسائية.

وحملت الندوة عنوان، "المرأة الصحية تبني مجتمعا صحياً"، حيث شارك فيها أطباء وممثلون عن المنظمات المعنية بحقوق المرأة في كوردستان.

وقالت مُنظمة الندوة حمدية ميرخان لوكالة شفق نيوز، إن "اقامة هذه الندوة جاءت بسبب نقص المعلومات الكبير الموجود عند عدد غير قليل من النساء بشأن الأمراض النسائية ومن الضروري أن يتم توعيتها من كل النواحي ".

بدورها قالت الطبيبة المتخصصة بالأمراض النسائية سازان سعيد والتي شاركت في الندوة، لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر المشاكل التي تعاني منها المرأة هي عندما تدخل في مرحلة الحمل لأنها مرحلة حساسة جدا في حياتها وحياة جنينها"، مؤكدة ضرورة "تكثيف الدراسات العلمية في الجامعات الطبية بإقليم كوردستان، ليكون لنا مصادر علمية متنوعة بمختلف اللغات ومساعدة الاطباء الذي سينعكس ايضا على توعية المرضى".

ومن المقرر أن تستمر الندوة لمدة يومين يتم فيها الخروج بعدة توصيات لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي للاهتمام أكثر بقسم الأمراض النسائية في المستشفيات، اضافة الى تطوير المناهج الدراسية في الجامعات والمعاهد الطبية في كوردستان.