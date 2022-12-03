في اربيل.. العثور على جثة رجل اختطف قبل يومين وحادثة "غريبة" تودي بشخص

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، بالعثور على جثة رجل تم اختطافه قبل يومين لأسباب مجهولة، فيما أودى حادث سير غريب بحياة آخر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، انه تم العثور على جثة شخص يدعى (هـ. م. م) مساء اليوم، وكان قد اختطف من قبل مجهولين قبل يومين حيث استيقظت عائلته صباحا ولم تجده في الدار بناحية بردي "التون كوبري"، كما اختفى جهازيّ هاتفيه الجوالين.

وبين انه تم العثور جثته اليوم وبدت عليها آثار إطلاقات نارية في الرأس، ومرمية تحت أحد الجسور في قرية تابعة لناحية "بردي".

وأشار إلى ان الضحية اب لاربعة اطفال وهو في الأصل من سكنة منطقة ديباك في حدود محافظة اربيل، لكنه انتقل الى "بردي" منذ أكثر من سنة بسبب مشكلة اجتماعية في منطقته السابقة.

واضاف المصدر ان سبب قتله لم يُعرف لغاية الان وما اذا كانت المشكلة السابقة تقف وراءه أم لا، مشيرا الى ان الجهات الامنية بدأت بإجراء التحقيقات وفحص كاميرات المراقبة في المنطقة.

من جانب اخر، اعلنت مديرية مرور اربيل مصرع شخص في حادث على احدى الطرق الرئيسية.

وقال المتحدث باسم مرور اربيل فاضل حاجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع في تمام الساعة 5:15 مساء حيث كانت شاحنة تحمل مواشى وفي الخلف كان هناك شخص يحرس المواشي وعند مرور الشاحنة تحت جسر في شارع 120 الرئيسي اصطدم رأس الرجل بالجسر وادى وفاته على الفور.

واضاف ان "سائق الشاحنة لم يعلم بالحادثة واستمر في القيادة لكن تم ايقافه من قبل بقية السائقين في الشارع".