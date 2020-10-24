أربيل تطيح بمتاجرين بجوزتهم 3 كلغم مخدرات وتعتقل اطراف المشاجرة المسلحة

شفق نيوز/ افادت مديرية الأمن الآسايش في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم السبت بالقاء القبض على 5 متهمين بالتعاطي والمتاجرة بالمواد المخدرة.

وقالت المديرية في بيان ان قواتها تمكنت اليوم المصادف السبت 24 / 10 / 2020 من القاء القبض على اولئك المتهمين وضبطت بحوزتهم كيلوين و846 غراما من المواد المخدرة.

وفي السياق اعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل القاء القبض على اطراف المشاجرة المسلحة التي دارت على شارع 100 متر وذلك بوقت قياسي لم يتجاوز 10 ساعات.

وقالت المديرية في بيان اليوم انه تم تشكيل فريق في كل من قسم شرطة شرقي مدينة اربيل وقسم شرطة الطوارئ، وفي أقل من 10 ساعات تم القبض على اثنين من المجرمين الرئيسيين المتسببين باطلاق العيارات النارية ليلة امس.

واضاف البيان قد تم تنظيم ملف التحقيق الذي تم حسب المادة 413 من قانون العقوبات الجزائية

ونقل البيان عن مدير الشرطة العميد دلير النجار قوله ان الشرطة ستكون في خدمة المواطنين ليلا ونهارا للحفاظ على السلام في العاصمة أربيل، ومنع أي شخص من تخريب هذا السلام.

واضاف "نحن بأتم الاستعداد لحماية ممتلكات المواطنين".

وأفاد شهود عيان في وقت سابق من اليوم بأن مشاجرة مسلحة حدثت قرب مستشفى "رزكاري" العام على شارع 100 متر في مدينة أربيل.

وقال الشهود، إن أشخصا كانوا يستقلون عجلتين احداهما نوع "BMW" والأخرى "تويوتا كورلا" تبادلوا في وقت متأخر من ليلة أمس قرب مستشفى "رزكاري" النار من اسلحة كانت بحوزتهم.

وبحسب الشهود فإن تبادل إطلاق النار بين الجانبين استمر لمدة تترواح بين 10 – 15 دقيقة وبعد نفاد الرصاص اشتبكوا بالآلات حادة، وبعصي مما ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص بجروح.

هذا ولم تُعلم الأسباب التي أدت الى وقوع المشاجرة إلاّ أن قوات الشرطة والأمن الآسايش قد توجهت الى محل الحادث وفتحت ملفاً تحقيقاً للوقوف على ملابساته، وفق الشهود.