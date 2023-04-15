في اربيل.. اعتقال 8 اشخاص بنزاع مسلح بين عائلتين

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش اربيل، يوم السبت، القاء القبض على ثمانية اشخاص بسبب نزاع مسلح بين عائلتين في إحدى مناطق المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "نزاعا مسلحا نشب بعد عصر اليوم بين عائلتين في قرية (آغولان) التابعة لناحية (كورگوسك) بسبب خلاف على ملكية أراضٍ في المدينة".

وبينت أن "مفارز الآسايش وصلت الى مكان الحادث والقت القبض على 8 اشخاص بتهمة تبادل اطلاق النار"، مشيرة الى انه "تم فتح محضر تحقيق للمتهمين لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".