"في اجتماع طارئ".. إدارة گرميان تتخذ إجراءات "صارمة" لمكافحة الكوليرا بعد تسجيل حالتي إصابة

شفق نيوز/ بعد تسجيل حالتين من مرض الكوليرا في إدارة گرميان، عقدت الإدارة اجتماعًا طارئًا برئاسة المشرف على إدارة گرميان، جلال شيخ نوري، وبحضور مدير عام الصحة الصحة والدوائر ذات الصلة، لبحث الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار المرض.

وقالت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه خلال الاجتماع، تم التركيز بشكل خاص على ضرورة اتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية العاجلة، و تضمنت هذه الإجراءات مراقبة صارمة لنظافة الأسواق والأماكن العامة، والتأكد من سلامة المطاعم والمواد الغذائية من قبل اللجان المشتركة واللجان الصحية.

واضاف انه تم التشديد على أهمية مراقبة مصادر مياه الشرب وضمان جودتها، ومنع استخدام المياه الملوثة في الزراعة.

ووفقا للبيان؛ فإن المجتمعين أكدوا على أهمية التوعية المجتمعية كجزء أساسي من الجهود المبذولة لمكافحة الكوليرا، حيث ستطلق حملة توعية تهدف إلى تحفيز المواطنين على اتباع التدابير الوقائية للحفاظ على سلامتهم.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تعكس التزام إدارة گرميان بالحفاظ على الصحة العامة ومنع تفشي المرض في المنطقة، مع التأكيد على الاستعداد الكامل للتعامل مع أي تطورات محتملة.