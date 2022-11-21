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في اجتماعها السنوي.. البيشمركة تقر خطتها للتدريب والتطوير للعام المقبل 2023

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-21T20:33:03+0000
في اجتماعها السنوي.. البيشمركة تقر خطتها للتدريب والتطوير للعام المقبل 2023

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن عقد اجتماع سنوي من اجل اقرار خطتها للتدريب والتطوير العسكري لقواتها للعام المقبل 2023 بحضور فريق يمثل قوات التحالف الدولي. 

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه جرى اجتماع سنوي لوضع خطة التدريب والتطوير العسكري للعام المقبل 2023،اليوم الاثنين بإشراف نائب رئيس أركان العمليات اللواء الركن نجم الدين عمر وبحضور امين سر رئاسة الأركان اللواء حافظ محمد علي ومدير ومعاوني مديرية التدريب العسكري وممثل المدرسات العامة للاستخبارات والإعلام والتوعية الوطنية ومديريات الاتصال والتخصصات والرياضة والالعاب وكلية الاركان والوية المشاة التابعة لوزارة البيشمركة وفريق عسكري تابع للتحالف. 

واشار البيان ان مديرية التدريب عرضت خلال الاجتماع برنامج وخطة التدريب لعام ٢٠٢٣ بشكل مفصل، وجرى التأكيد على اهمية تنفيذ برامج التدريب السنوية والتشديد على الالتزام بمواعيد التدريب والامتثال لجداول التدريب والانضباط العسكري. 

واشار البيان الى ان ممثلي جميع الجهات المعنية بالتدريب في الكليات ومراكز التدريب والالوية والمديريات التابعة للوزارة أبدوا وجهات نظرهم وملاحظاتهم على خطة العام الجديد للتدريب والتطوير في كل مراكزها في السليمانية ودهوك وكركوك.

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