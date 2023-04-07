"في اتصال هاتفي".. واشنطن تؤكد لمسرور بارزاني دعمها للاتفاق النفطي مع بغداد

شفق نيوز/ تلقى رئيس حکومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربارا ليف.

وذكر بيان من حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه خلال الاتصال الهاتفي، هنأت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، رئيس الحكومة على توقيع الاتفاق الأخير مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، والخاص باستئناف تصدير النفط، وأكدت دعم بلادها لتنفيذ الاتفاق بالكامل، وقالت إن ما تحقق يمثل انتصاراً للعراق بأسره.

من جانبه؛ شكر رئيس الحكومة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي على دعمها، مشيراً إلى أن التقدم المُحرز مع الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يُرسي أساساً لعهد جديد من التنسيق بعيد المدى بين أربيل وبغداد.

وتطرق الجانبان خلال الاتصال إلى آخر المستجدات والتطورات السياسية، وتناول كذلك جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا للبيان.