في اتصال هاتفي مع جاويش أوغلو.. مسرور بارزاني يواسي أسر ضحايا الزلزال التركي

شفق نيوز/ عبر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن تعاطفه مع عائلات ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.

وذكر بيان لحكومة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن " رئيس حكومة إقليم كوردستان عبّر لوزير الخارجية التركي عن مواساته وتضامنه وتعاطفه مع أسر ضحايا الزلزال، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين في الكارثة".

وأكد بارزاني عن استعداد إقليم كوردستان التام لتقديم يد العون إلى المتضررين وإغاثتهم.

من جانبه؛ شكر وزير الخارجية التركي رئيس حكومة اقليم كوردستان العراق مسرور بارزاني على تضامنه وعلى المساعدات الإغاثية التي قدمتها حكومة إقليم كوردستان إلى المنكوبين، وفقا للبيان.

ووجّه رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في وقت سابق من يوم الثلاثاء بإرسال المساعدات العاجلة إلى تركيا وسوريا التي تعرضتا إلى زلزال مدمر خلّف آلاف القتلى.

اعلن ذلك المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتعرضت تركيا وسوريا لزلزال قوي يوم أمس بلغت شدته 7.8 درجة على مقياس "ريختر".

وواصل عمال الإنقاذ في تركيا وسوريا اليوم الثلاثاء عمليات البحث عن ناجين بين أنقاض آلاف المباني التي انهارت جراء سلسلة زلازل عنيفة هزت البلدين.

ووصلت الحصيلة الاجمالية المؤكدة لعدد القتلى في البلدين إلى أكثر من 4,300 بعد هزات أرضية عنيفة ضربت بالقرب من الحدود التركية السورية سجلت أقواها 7,8 درجات.

وأحصت فرق الإغاثة التركية انهيار أكثر من 5,600 مبنى في العديد من المدن، بينها مبان من طبقات عدة تضم عائلات كبيرة كان أفرادها نياما عندما ضرب الزلزال الأول.

وأعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد" أن حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا بلغت 2,921 قتيلا، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للقتلى في تركيا وسوريا الى 4,365.

وهناك مخاوف من أن يستمر عدد القتلى في الارتفاع بهذه الوتيرة، خاصة وأن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير الى أن قرابة 20 ألف شخص لقوا مصرعهم.

أما في أنحاء سوريا، فقد قُتل 1,444 شخصًا على الأقل، بحسب وزارة الصحة وفرق إغاثة.

فقد أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد القتلى الى 711 في حصيلة غير نهائية في مناطق سيطرة الحكومة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس. كما أفادت منظمة الخوذ البيضاء العاملة في مناطق الشمال الخارجة عن سيطرة دمشق بمقتل 733 شخصًا.

وذكرت وكالة "أفاد" أن أكثر من 14 ألف شخص أصيبوا حتى الآن في تركيا، في حين بلغ عدد الجرحى في سوريا 3,411.