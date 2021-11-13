في اتصال هاتفي.. مسرور بارزاني يطمئن على صحة ملا بختيار

شفق نيوز/ في اتصال هاتفي اجراه مساء يوم السبت، اطمأن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني على صحة القيادي البارز في الاتحاد الوطني الكوردستاني ملا بختيار بعد نجاته من محاولة اغتيال بسقيه السم بعد ساعات من عودته إلى السليمانية من رحلة علاجه في ألمانيا.

وجاء في بيان مقتضب لرئاسة الحكومة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مسرور بارزاني اتصل مساء السبت هاتفيا بعضو المجلس الاعلى السياسي ومصالح الاتحاد الوطني الكوردستاني ملا بختيار للترحيب بعودته والاطمئنان على صحته.

وعبر بارزاني عن سروره بعودة ملا بختيار وتحسن وضعه الصحي متمنيا له الصحة.

واشار البيان الى ان ملا بختيار عبر عن شكره لرئيس حكومة الاقليم لاتصاله الهاتفي والسؤال عن صحته.

وفي وقت سابق السبت، عاد ملا بختيار من برلين إلى أراضي إقليم كوردستان بعد رحلة علاجية بسبب تعرضه لمحاولة اغتيال بالسم.

وقال ملا بختيار خلال مؤتمر صحفي من مطار السليمانية، إنه تعرض هو، ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافيل طالباني، وقياديون آخرون في الحزب لمحاولة اغتيال فاشلة "قام بها من كان لا يريد الخير للاتحاد الوطني".

واضاف انه دفع ثمن محاربتهم للفساد المستشفى في اروقة الحزب، مؤكد أن نتائج المؤتمر الرابع للحزب أكدت هذه الحقيقية.

واشار ملا بختيار إلى أنه سيعقد يوم غد الأحد وفي مزار مام جلال مؤتمرا صحفيا يوضح خلاله تفاصيل عملية الاغتيال التي تعرض لها.