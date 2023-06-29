في اتصال هاتفي.. أردوغان يهنئ نيجيرفان بارزاني بعيد الاضحى: تداولا علاقات الاقليم وتركيا

شفق نيوز/ تلقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الخميس اتصالا هاتفيا من، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وذكر بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز انه " في الاتصال الهاتفي قدم الرئيس التركي التهاني لنيجيرفان بارزاني بعيد الأضحى المبارك وتمنى له الموفقية وقدم عن عن طريقه التهاني وتمنيات التوفيق لإقليم كوردستان.

من جانبه شكر نيجيرفان بارزاني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على اتصاله وتهنئته وتمنى التوفيق له وللشعب التركي.

وأعرب الجانبان وفقا للبيان عن أملهما في أن يجلب العيد السعادة والازدهار للجميع ، كما كان تطوير التعاون والعلاقات بين تركيا والعراق وإقليم كوردستان محورا آخر خلال الاتصال الهاتفي.