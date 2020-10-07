في اتصال هاتفي.. بارزاني يهنئ الصباح بتسنمه مهامه أميراً للكويت

شفق نيوز/ قدم الزعيم الكوردي ورئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، تهانيه إلى أمير الكويت الجديد نواف الاحمد الجابر الصباح بمناسبة تسنمه منصبة،

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني اتصل هاتفيا، اليوم الاربعاء، بامير الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح امير الكويت الجديد.

واوضح البيان ان بارزاني هنأ خلال المكالمة الشيخ الصباح بمناسبة تسنمه مهامه اميرا جديدا للكويت، متمنيا له النجاح في اعماله وواجباته.

واضاف البيان انه تم التأكيد خلال المكالمة الهاتفية على علاقات الصداقة بين الطرفين ودوام العلاقات بين اقليم كوردستان ودولة الكويت.