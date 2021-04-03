في اتصال هاتفي.. بارزاني يقدم تعازيه بوفاة شخصية مسيحية بارزة

شفق نيوز/ عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، عن تعازيه ومواساته لوفاة الشخصية المسيحية البارزة والعضو السابق في برلمان كوردستان ثائر عبد الاحد أوغسطين في اتصال هاتفي اجراه مع اسرته.

وجاء في بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني عبر خلال اتصال هاتي مع اسرة الراحل ثائر عبد الاحد اوغسطين، العضو السابق في برلمان كوردستان والشخصية البارزة في ناحية عنكاوا، عن تعازيه ومواساته لهم بمناسبة وفاته.

واضاف البيان ان بارزاني "دعا الله تعالى ان يشمل المغفور له برحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان".

واشار البيان الى ان "اسرة الفقيد عبروا من جهتهم عن الشكر والتقدير للاتصال الذي اجراه بارزاني ومواساته لهم بهذه المناسبة".