فيينا تستضيف أول مؤتمر دولي لـ Vision Education حول المدن المستدامة

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مؤسسة Vision Education عن تنظيم مؤتمرها الدولي الأول حول التخطيط الحضري وتخطيط المدن والاستدامة والتقنيات الذكية تحت شعار "مدن وأقاليم الغد: التخطيط المشترك عبر التعليم".

ويقام المؤتمر في العاصمة النمساوية فيينا خلال المدة 23 إلى 25 آذار/مارس 2026.

وذكرت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المؤتمر يأتي في توقيت تتسارع فيه التحديات الحضرية والإقليمية من تغيّر المناخ والهجرة إلى التحول الرقمي واتساع الفجوات الاجتماعية، مؤكدة أن التعليم يمثل حجر الزاوية للحلول المستدامة.

وأضافت أن الإعلان جاء بعد توقيع مذكرة تفاهم بين Vision Education ومنظمة REAL CORP، بما يرسخ التزاماً مشتركاً بتعزيز المعرفة والابتكار والتنمية الحضرية الشاملة.

وتتعاون Vision Education مع REAL CORP التي تنظّم مؤتمرات سنوية منذ عام 1996 في مجالات المدن الذكية والتطوير العمراني والتخطيط المكاني، ما يمنح الحدث عمقاً وخبرة تمتد لثلاثة عقود، بحسب البيان.

ويتناول المؤتمر محاور عاجلة ورؤى مستقبلية من بينها السكن الميسور كقضية عالمية، وصل التراث بالمستقبل، وإدارة المياه كمفتاح لصياغة الغد، وتُناقش هذه الموضوعات على مختلف المستويات المكانية بدءاً من القرية والمدينة وصولاً إلى الأبعاد الإقليمية والوطنية والدولية.

ويجمع المؤتمر أكاديميين وباحثين ومخططين حضريين ودبلوماسيين ومسؤولين حكوميين وقادة مجتمع.

وقال مانفريد شرينك رئيس CORP إن "هذه الشراكة توسع آفاقنا مهنياً وجغرافياً. التعليم رافعة مركزية للتحول المستدام، ومع Vision Education يمكننا إطلاق زخم جديد".

وأوضح أن التحالف يعكس مهمة المؤسستين في بناء جسور بين الأقاليم والتخصصات وتمكين المخططين والمربين وأصحاب المصلحة المدنيين بالأدوات والمعرفة اللازمة لصنع مستقبل حضري مستدام.

من جانبه قالت الدكتور دانا مولود الرئيس التنفيذي لـ Vision Education إن "مهمتنا هي بناء الجسور عبر التعليم، وأن التعاون مع CORP يتيح وصل هذه الجسور مباشرة بالتنمية الحضرية والإقليمية لصناعة تغيير ملموس، مؤكداً أن التعليم يزوّد الأفراد والمؤسسات بالرؤية والمهارات والفهم المشترك للاستجابة لتحديات المدن اليوم، وأن هذا المؤتمر منصة لتحويل هذه المهمة إلى فعل.

وذكرت المؤسسة أن التسجيل والمشاركة تتم عبر الموقع corp.visioneducation.com حيث يمكن تقديم الملخصات والأوراق العلمية. كما تُنشر المساهمات المقبولة في كتاب أعمال المؤتمر.

تُعد مؤسسة Vision Education، التي تأسست في أربيل عام 2018، من أبرز المؤسسات التعليمية الرائدة في إقليم كوردستان، وتقول إنها تسعى إلى إحداث تغيير إيجابي والمساهمة في تطوير المجتمع من خلال الاستثمار في التعليم.

وقد عملت على تهيئة بيئة تعليمية متطورة عبر بناء وترميم المدارس الحكومية والأهلية، وتقديم الدعم للطلبة، إضافة إلى دعمها عدداً من الجامعات البارزة مثل جامعة كوردستان والجامعة الكاثوليكية في أربيل وجامعة زاخو وجامعة صلاح الدين، بهدف تعزيز جودة التعليم وتوسيع فرص التعلم العالي.

ويُذكر أن إدريس نيجيرفان بارزاني هو المؤسس والمشرف العام على المؤسسة ومشروعاتها التعليمية الرائدة في كوردستان.