فيلم وثائقي كوردي في مسابقة مهرجان برلين

شفق نيوز/ يشارك الفيلم الوثائقي الكوردي "خاڵا تارییا" 'In The Blind Spot' (في النقطة المظلمة) من اخراج السينمائية الكوردية ايشه بولات من شمال كوردستان (تركيا) ومن إنتاج ممد اكتاش في 19 شباط 2023 في قسم مسابقة "انكاونترس" في الدورة الثالثة والسبعين لمهرجان برلين الدولي في المانيا.

وقال الصحفي المختص في الشأن السينمائي الكوردي منصور جهاني في حديث لوكالة شفق نيوز ان فيلم "في النقطة المظلمة" من انتاج ممد اكتاش يعرض في 19 شباط الجاري في قسم المسابقات (انكاونترس) في الدورة الثالثة والسبعين لمهرجان برلين الدولي الذي يعد واحدا من المهرجانات الدولية للافلام في العالم.

واضاف جهاني ان فيلم (في النقطة المظلمة) ومن خلال قصة ام يتحدث عن مساعي طاقم الماني يريد من خلال انتاج فيلم وثائقي عن حياة ايوب "ازيز جابكورت" المدافع عن حقوق الانسان.

واوضح جهاني ان ممد اكتاش قال لوسائل الاعلام ان من دواعي السرور ان يعرض فيلم لمخرجة كوردية في برلين وان تتنافس مع كبار المخرجين العالميين، مبينا ان الفيلم صور ايام انتشار فيروس كورونا في مناطق قرس وبايزيد في كوردستان تركيا.

واضاف ان الفيلم تم انتاجه بشكل رئيسي من قبل شركة "ميتوس فيلم Mitosfilm" وشارك في الانتاج كل من شركة بونكت واحدى القنوات الالمانية، مشيرا الى ان مهمة توزيع الفلم يقع على عاتق شركة "ارت هود انترتينمنت ArtHood Entertainment".

والدورة الـ73 لمهرجان برلين الدولي للافلام باشراف ماريتي ريسينبيك واخراج فني من قبل كارلو جاتريان يتضمن العديد من اقسام داخل المسابقة وخارجها ومنها المسابقة الرئيسة ومسابقة الاجيال، ومسابقة الافلام القصيرة ومسابقة الافلام الوثائقية والعديد من المنافسات خارج المسابقة منها قسم البانوراما والعرض الخاص والسينما الكلاسيكية، ويبدأ المهرجان في 16 شباط لغاية 26 منه في مدينة برلين في المانيا، حسب جهاني.