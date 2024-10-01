فيلم للمخرج الكوردي العراقي "ريكوت حمه توفيق" يفوز بجائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان ايطالي

شفق نيوز/ فاز الفيلم الوثائقي الكوردي "بلد النساء تحت الأرض" للمخرج ريكوت حمه توفيق بجائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان "چیاروسکورو" السينمائي الذي أقيم في مدينة "بيرغامو" الإيطالية.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن المديرية العامة للثقافة والفنون في السليمانية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز والذي أكد أن الفيلم هو نتاج قسم السينما في المديرية العامة للثقافة والفنون بالسليمانية، ويعكس معاناة النساء اللواتي يعشن في ظروف صعبة تحت الأرض، مسلطاً الضوء على قضاياهن وتحدياتهن اليومية.

وأضاف البيان أن فعاليات المهرجان أقيمت في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر، حيث نافس الفيلم على الجائزة إلى جانب أعمال وثائقية دولية أخرى.

وأوضح البيان أن الفيلم استطاع أن يجذب الانتباه بفضل سرد قصته المؤثرة والأسلوب الإبداعي في تصوير معاناة النساء في مناطق النزاعات.

و يُعد مهرجان "چیاروسکورو" من المهرجانات السينمائية المهمة في إيطاليا، حيث يركز على الأفلام الوثائقية التي تسلط الضوء على القضايا الإنسانية والاجتماعية حول العالم، وقد جاء فوز الفيلم الكوردي في ظل منافسة قوية من عدة أفلام دولية.

و الفيلم الوثائقي "بلد النساء تحت الأرض" يُعد إضافة مهمة للأفلام التي تعكس معاناة النساء في المجتمعات التي تواجه تحديات كبيرة.