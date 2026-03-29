فيضان طبيعي في أحد سدود أربيل يدفعه للتصريف الذاتي (صور)

شفق نيوز- أربيل

أعلن المهندس المشرف على مشروع سد "بستورة" في محافظة أربيل بيستون جليزادة، يوم الأحد، وصول السد إلى طاقته الاستيعابية القصوى وبدء عملية "الفيضان الطبيعي" (السيربلاس) جرّاء موجة الأمطار الأخيرة.

وقال جليزادة لوكالة شفق نيوز، إن "السد الذي يقع ضمن حدود محافظة أربيل على طريق (أربيل - بستورة)، بلغت كميات المياه فيه حدها الأعلى خلال الساعتين الماضيتين، ليبدأ الفائض بالخروج عبر المسارات الهندسية المخصصة له باتجاه المجمعات السكنية القريبة ليصب أخيراً في نهر الزاب الكبير".

وأوضح أن "السد الذي بدأ العمل بتشييده عام 2023 واكتمل في 2024 على نفقة الشيخ باز البرزنجي، يبلغ ارتفاع جدار السد فيه أكثر من 18 متراً، بينما يصل طول جدار الحماية إلى نحو 560 متراً"، مشيراً إلى أن "السد يمتلك قدرة تخزينية إجمالية تصل إلى 20 مليون متر مكعب".

وفي العام الأول من التشغيل، خزن السد حوالي مليوني متر مكعب من المياه وفقاً للمشرف على المشروع، ولم يصل لمرحلة الامتلاء التام، لكن مع الموجات المطرية لهذا الموسم، امتلأ الحوض بالكامل، ليبدأ اليوم بعملية التصريف الفائض.

وحول الأهداف المتحققة من المشروع، أكد جليزادة أن "سد بستورة أنشئ لأغراض متعددة، منها تنشيط السياحة، وتنمية الثروة السمكية، وتخزين المياه، وحماية المناطق السكنية الواقعة في الأسفل من مخاطر الفيضانات"، مبيناً أن "جميع هذه الأهداف قد تحققت فعلياً مع امتلاء السد، الذي سيساهم أيضاً في تحسين البيئة المحلية ولن يتم إفراغه، بل سيبقى كبحيرة اصطناعية دائمة".

وختم بالقول إن "الفرق الفنية والهندسية متواجدة في الموقع وتواصل مراقبة السد عن كثب لضمان انسيابية خروج المياه الزائدة وتدفقها بشكل آمن".

وأدت الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ أيام، إلى رفع مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات، مع رفع مستوى الخزين في عدد من سدود العراق، سواء في إقليم كوردستان أو خارج الإقليم.