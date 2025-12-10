فيضانات عارمة تضرب السليمانية .. وامتلاء ثلاثة سدود في اقليم كوردستان بالكامل

شفق نيوز- السليمانية

شهد إقليم كوردستان، خلال الـ24 ساعة الماضية، موجة أمطار غير مسبوقة تسببت بسيول جارفة اجتاحت مدناً عدة، في مقدمتها جمجمال والسليمانية، مخلفة خسائر بشرية ومادية واسعة، فيما أعلنت المؤسسات المحلية في إدارة كرميان امتلاء ثلاثة سدود رئيسية وبدء فيضانها نتيجة الكميات الكبيرة من الهطولات.

وذكرت مديرية الأنواء الجوية والزلازل بالإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الغطاء السحابي الكثيف الذي غطّى أجواء الإقليم منذ ساعات فجر الثلاثاء نتج عنه هطولات مطرية متفاوتة، جاءت على شكل تراكمات كبيرة في عدد من المناطق، إذ سجلت چوارقورنه 201 ملم، وياخسمر 154.2 ملم، وبرزنجە 206.5 ملم التي كانت الأعلى بين المناطق، فيما شهدت قەرەداغ 103.6 ملم، وقرگە 107.6 ملم، والتكية 173.5 ملم".

وأضافت: "أما مدينة السليمانية فسجلت 122.7 ملم من الأمطار، في الوقت الذي سجلت فيه جمجمال 127.1 ملم، وماوەت 112.1 ملم، ودربندیخان 143.6 ملم، وئاخجەلەر 126 ملم، وسنگاو 144 ملم، وهي نسب اعتبرتها المديرية مرتفعة قياساً بالمتوسط المعتاد لهذا الوقت من العام".

جاء ذلك بالتزامن، مع صدور تقارير عن المؤسسات المحلية في ادارة منطقة "كرميان" المستقلة في اقليم كوردستان، حول "إمتلاء ثلاثة سدود في كرميان، وهي: باوشاسوار، وأواسبي، وتواجار، نتيجة الأمطار الغزيرة".

وذكرت التقارير، أن "سدود باوشاسوار في كفري، وأواسبي في خان، وتواجار في شيخ طويل، قد فاضت حيث تبلغ سعة كل منها حوالي 30 مليون متر مكعب من المياه".

وشهدت جمجمال والسليمانية، أمس الثلاثاء، موجة أمطار كثيفة دفعت السيول إلى اجتياح عدد من الأحياء السكنية، حيث تضررت منازل عدة نتيجة دخول المياه إليها، فيما جرفت السيول عدداً من المركبات، خاصة في المناطق المنخفضة التي تعاني من ضعف تصريف المياه.

وأفاد شهود عيان في جمجمال، للوكالة، بأن "السيول اندفعت عبر مجاري الوديان الجانبية بسرعة كبيرة، ما تسبب في خسائر مادية ملموسة واضطرار فرق الدفاع المدني للتدخل لساعات".

فيما أعلنت إدارة قضاء جمجمال في بيان ورد للوكالة، أن "الأمطار والسيول تسببت بموت مواطنين إصابة أربعة على الاقل جراء السيول الجارفة التي اجتاحت مناطق متفرقة من القضاء".

وفي السليمانية، واجهت الأحياء الشرقية والحي الصناعي ارتفاعاً كبيراً في مناسيب المياه، ما أدى إلى اختناق مروري واسع وتعطّل الحركة في عدد من الشوارع، في وقت واصلت فيه فرق الطوارئ البلدية عمليات السحب وإزالة العوائق حتى ساعات متأخرة من الليل.

وأكدت مديرية الأنواء الجوية أن "المنخفض الجوي ما يزال فعالاً، مع احتمال استمرار الهطولات المتفرقة، داعية المواطنين إلى "ضرورة توخي الحذر خصوصاً في المناطق التي شهدت فيضانات مفاجئة يوم أمس".

الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، وجه صباح اليوم الأربعاء، الجهات المعنية في حكومة تصريف الاعمال الاتحادية باغاثة اقليم كوردستان جراء تعرضه الى فيضانات وسيول جارفة أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن شخصين وتضرر العديد من المنازل والمباني السكنية بسبب هطول الأمطار الغزيرة خلال اليومين الماضيين.