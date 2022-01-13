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فيضانات اربيل تغلق طريق مصيف صلاح الدين.. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-13T08:43:31+0000
فيضانات اربيل تغلق طريق مصيف صلاح الدين.. صور

شفق نيوز/ تسببت مياه الامطار التي تهطل بغزارة على مدينة اربيل منذ يوم امس حتى صباح اليوم الخميس، بفيضانات اغلقت طرقاً مهمة ورئيسية بينها طريق مصيف صلاح الدين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مياه الفيضانات تسببت باغلاق طريق اربيل مع بيرمام باتجاه مصيف صلاح الدين.

وأشار إلى أن بلدية اربيل لاتتمكن بحسب مسؤوليها، من الوصول الى مكان الفيضانات بسبب الازدحام الكبير للسيارات والتي اغلقت جميع الطرق.

واجتاحت مياه الامطار عاصمة اقليم كوردستان اربيل مجدداً، اليوم الخميس، وغرقت العديد من الطرق الرئيسية شمالي المحافظة بسبب غزارة الأمطار.

وطالبت مديرية المرور في اربيل ،  السكان بتجنب التواجد في الأماكن التي تجمعت فيها مياه الفيضانات الناتجة عن غزارة الأمطار.

كما دعا محافظ اربيل أوميد خوشناو، السكان للحد من حركة التنقل داخل المحافظة بسبب اجتياح الفيضانات لأغلب المناطق، متوقعا استمرار هطول الأمطار.

وصباح اليوم الخميس، قررت مديرية تربية أربيل تعطيل الدوام الرسمي في المدارس، وتأجيل امتحانات نصف السنة إلى يوم السبت المقبل بسبب الامطار.

وتعرضت مدينة اربيل الى موجتي سيول وفيضانات، الاولى كانت نهاية شهر تشرين الاول الماضي، والموجة الثانية في الشعرين من كانون الاول الماضي، وأدت الى غرق العديد من الاحياء السكنية وخلفت عددا من الضحايا والمفقودين، فضلا عن خسائر قدرت بنحو 21 مليار دينار عراقي.

 

 

 

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