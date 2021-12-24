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"فيشخابور" يعلن استثناءات محددة للعبور من الجانب السوري إلى إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-24T09:59:39+0000
"فيشخابور" يعلن استثناءات محددة للعبور من الجانب السوري إلى إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلن معبر فيشخابور الحدودي المحاذي لسوريا عن السماح لحالات محددة بالعبور من الجانب السوري الى اقليم كوردستان.

وذكرت إدارة المعبر في بيان، أنها ستسمح بعبور حاملي الجوازات الأجنبية اليوم الجمعة والى الساعة الرابعة عصرا عبر نقطة الوليد.

فيما سيسمح لحاملي بطاقات الإقامة في اقليم كردستان بالعبور في يوم غد السبت من التاسعة صباحا والى الرابعة عصرا والعودة الى منازلهم من نقطة الوليد.

واكد مدير المعبر فيشخابور شوكت بربهاري أن المدد المحددة للعبور الى اقليم كردستان غير قابلة للتمديد بشكل نهائي.

وفي 15 ديسمبر/ كانون الاول الجاري، اشتبك متظاهرون مرتبطون بحزب الاتحاد الديمقراطي، الحزب الحاكم الفعلي في روج افا في شمال شرق سوريا، مع القوى الامنية التابعة لحكومة إقليم كوردستان بالقرب من معبر فيشخابور - سيمالكا الحدودي، وهو ما دفع السلطات الكوردية في الاقليم، الى اغلاق النقطة الحدودية.

وادت الاشتباكات لإصابة ستة عناصر من حرس الحدود التابع لإقليم كوردستان، بعد ان طالب المتظاهرون الكورد السوريون حكومة الاقليم بتسليمهم جثث اربعة مقاتلين قتلوا في غارة تركية نفذت على شمال العراق على معقل لحزب العمال.

ومعبر فيشخابور-سيمالكا الحدودي على نهر دجلة، اغلق منذ افتتاحه في العام 2013، عدة مرات، غالبا بسبب خلافات سياسية.

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