فيروس يفتك بمشاريع الدواجن في اقليم كوردستان ومناشدات لمكافحته

شفق نيوز/ اعلنت جمعية الدواجن في السليمانية، يوم الاثنين، عن نفوق قرابة 40% من الدجاج في عموم مناطق اقليم كوردستان بسبب فيروس مرض منتشر منذ ثلاث سنوات.

وقال رئيس الجمعية ناظم عبد الله، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، ان الجمعية طالبت منذ ثلاث سنوات بتوفير اللقاح الخاص بالفيروس الذي يتسبب بمرض الدجاج في عموم مناطق الاقليم، والذي تسبب بنفوق قرابة 40% من الدواجن.

واشار الى ان هذا الفيروس "لا ينتقل الى البشر كما انه يستمر لمدة اسبوع، وهناك فحوصات مستمرة من قبل اللجان المشتركة ودائرة البيطرة لمتابعة الدجاج المعروض في الاسواق لفحصه ومنع انتشار المرض".

ولفت عبد الله الى ان "تخصيصات وزارة الزراعة في كل الدول تتراوح ما بين 15% الى 25% لكن في اقليم كوردستان تخصيصات وزارة الزراعة لا تتجاوز 2%".

وحول كميات انتاج الدجاج المحلي في اقليم كورستان، اوضح رئيس جمعية الدواجن ان "انتاجنا يتجاوز عشرة اضعاف الحاجة المحلية ومشاريع الدواجن توفر قرابة 500 الف فرصة عمل للمواطنين في عموم الاقليم ويوميا يتكبد اصحاب الدواجن خسائر مالية كبيرة بسبب هذا الفيروس".