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فيروس كورونا.. 507 اصابة و7 وفيات في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-15T16:33:17+0000
فيروس كورونا.. 507 اصابة و7 وفيات في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 حالات وفاة و507 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في عموم مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية (8102) فحصا جديدا في جميع مناطق الاقليم، مبينا ان النتائج اظهرت اصابة (507) أشخاص.

واشار بيان الوزارة الى تعافي (518) مصابا في جميع مناطق الاقليم، مؤكدا وفاة (7) مصابين خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وافاد البيان بان مجموع الأشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور الفيروس في الإقليم بلغ (٢١٨٧١) خرجوا جميعا، فيما بلغت مجموع حالات الفحص في جميع انحاء الاقليم (٢٠٠٤٨٨٩)، وبلغ عدد المصابين (١٧٧٧٧٩) مصابا.

أما عدد المصابين الباقين تحت العناية الطبية فقد بلغ ٧١٩٧ مصابا، لافتا الى ان مجموع المصابين الذين توفوا جراء مضاعفات الاصابة بالفيروس (4380) في عموم مناطق الاقليم.

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