فيروس كورونا: 45 إصابة جديدة في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الثلاثاء، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "الإصابات الجديدة هي لـ22 ذكور و 23 إناث، وتسجيل ست حالات شفاء".

وتوزعت حالات الاصابة الجديدة: 6 حالات في الحسكة - 7 حالات في قامشلي - حالة واحدة في ديرك - 3 حالات في رميلان - حالتان في عامودا - حالتان في درباسية - 6 حالات في الرقة - 15 حالة في الطبقة - حالتان في منبج - حالة واحدة في دير الزور.

وأصبح إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان الحالات الجديدة 17599 حالة، منها 717 حالة وفاة و 1776 حالة شفاء.