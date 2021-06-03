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فيروس كورونا.. 27 إصابة جديدة في شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-03T10:29:32+0000
فيروس كورونا.. 27 إصابة جديدة في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الخميس تسجيل 27 إصابة جديدة بكوفيد 19 في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن الإصابات الجديدة هي لـ15 ذكرا و 12 انثى، فيما تم تسجيل حالتي شفاء.

وأشار إلى أن الإصابات الجديدة توزت كما يلي: 4 حالات في الحسكة - 3 حالات في قامشلي - حالة واحدة في ديرك ، 5 حالات في كوباني - حالتان في الرقة - 5 حالات في الطبقة - 7 حالات في مخيم الهول.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان الحالات الجديدة 17946 حالة، منها 732 حالة وفاة، و 1817 حالة شفاء.

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