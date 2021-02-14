فيروس كورونا يسجل اصابات جديدة في مناطق شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأحد، تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الدكتور جوان مصطفى في تصريح صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الادارة سجلت خمس اصابات جديدة بفيروس كورونا، مبيناً أن حالات الإصابة هي لأربع نساء ورجل.

وتوزعت الحالات، بحسب مصطفى، على الشكل التالي: ديرك 1 حالة - الرقة 2 حالة -الطبقة 1 حالة-الشهباء 1 حالة .

وأكد مصطفى أنه تم تسجيل 3 ثلاث حالات وفاة، كما تم تأكيد شفاء 6 حالات أخرى.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8571 حالة مؤكدة منها 303 حالة وفاة و1233 حالة شفاء.