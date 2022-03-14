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فيروس كورونا.. لا وفيات في كوردستان مع تراجع في الاصابات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-14T13:43:08+0000
فيروس كورونا.. لا وفيات في كوردستان مع تراجع في الاصابات

شفق نيوز/ لم تسجل الدوائر الصحية في اقليم كوردستان اية حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، فيما تراجع معدل الاصابات بشكل ملحوظ بتسجيل 212 مصابا جديدا.

وجاء في بيان لوزارة الصحة في حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 2798 حالة فحص اظهرت اصابة 212 شخصا فقط.

واضاف ان الفترة ذاتها شهدت اكتساب 528 مريضا الشفاء من الفيروس، مع عدم تسجيل اية حالة وفاة في جميع مناطق الاقليم.

واشار البيان الى ان الوزارة قام خلال الفترة التي تلت ظهور الفيروس بحجر 21871 شخصا تم إخراجهم جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما أجرت مختبراتها 4071076 فحصا أظهرت اصابة 435211 شخصا في جميع مناطق الاقليم، اكتسب 424424 منهم الشفاء بعد تلقي العلاج اللازم، فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات جراء مضاعفات الاصابة 7409 حالة وفاة.

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