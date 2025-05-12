فيديو يوثق لحظة إطلاق نار عشوائي في أربيل.. الشرطة تعتقل المتهم

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن اعتقال متهم بإطلاق النار بشكل عشوائي وأصاب شخصا على خلفية مشكلة اجتماعية.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، إن مشادة حصلت بين المتهم مع عدد من الاشخاص على خلفية مشكلة اجتماعية، حيث أقدم على إطلاق النار من سلاحه بشكل عشوائي، لافتا إلى أن النيران اصابت احد الاشخاص.

واضاف البيان انه بعد تسجيل شكوى واستحصال موافقة قاضي التحقيق تم اعتقال المتهم من قبل قوات مديرية شرطة اربيل، مبينا انه تم فتح ملف بالتحقيق معه وتم تحويله للمحكمة.