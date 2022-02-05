حريق يأتي على منزل ومقتنيات تراثية في دهوك (فيديو)

حريق يلتهم منزلا وصاحبه ومقتنيات تراثية في دهوك

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم السبت، بوفاة شخص جراء اندلاع حريق في منزله الذي يحتوي مقتنيات تراثية.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، ان الحريق اندلع في منزل المواطن "ارشد" المشهور باسم "باشو" في عقرة القديمة بقضاء عقرة شرقي محافظة دهوك، وأدى إلى وفاته واحتراق المنزل بالكامل وكل ما يحتويه من مقتنيات تراثية.

واشاروا الى ان "باشو" اشتهر في المدينة بجمعه للمقتنيات التراثية، كما ان منزله هو الآخر قديم، مضيفين ان عجلات الدفاع المدني هرعت الى مكان الحادث ولكن النيران كانت شديدة ولم تتمكن من انقاذ المقتنيات.