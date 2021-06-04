فيديو.. منطقة في إقليم كوردستان تتعامل مع ضحايا كورونا بطريقة غير مألوفة

شفق نيوز/ بادرت ناحية حاجي اوه التابعة لقضاء رانية في محافظة السليمانية، بزرع الاشجار، وفاءً لضحايا كورونا، في تقليد أول من نوعه على مستوى العراق وإقليم كوردستان.

وبدأت الفكرة من احد عوائل الضحايا وامتدت للاخرين منذ عامين ورحبت بها بلدية المدينة واصبحت تقليدا لهم، ويقدر عدد الأشجار التي زرعت الى 800 شجرة لحد الان في حدائق متفرقة في المدينة.

وقال هيوا عبدالله مسؤول التشجير في بلدية حاجي اوه، لوكالة شفق نيوز، إن الهدف من التشجير يعود لسببين، الأول وفاء لرحيل الضحايا، والسبب الثاني لزيادة المساحة الخضراء في المدينة.

وأضاف أن هذا المشروع جاء نتيجة تعاون المواطن مع الحكومة المحلية، حتى يتم الاهتمام بالمدينة أكثر وجعلها أنموذجا يحتذى به على مستوى كوردستان والعراق والعالم.