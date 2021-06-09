فيديو.. مقتل شخص وإصابة آخر بانفجار منزل في أربيل

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني في محافظة أربيل يوم الأربعاء بمصرع شخص وإصابة آخر بانفجار منزل في حي "زانياري" بمركز المدينة.

وقال متحدث برتبة رائد في المديرية في تصريح نشرته المديرية بتسجيل مصور وثقت فيه لحظة وقوع الانفجار، إن "حادثاً مريعاً وقع اليوم في أربيل تسبب بانهيار منزل ومصرع شاب وإصابة آخر".

وعزا المتحدث سبب وقوع الحادث إلى "إدخال صفيحة مليئة بمادة البنزين، وسكبها في أنبوب للصرف الصحي بهدف القضاء على الجرذان التي هاجمت طيورا للزينة في قفص على سطح المنزل".

وأضاف أن "مادة البنزين تفاعلت مع غاز الصرف الصحي لينفجر المنزل"، مشيرا إلى "الحاق اضرار مادية فادحة بالمنازل المجاورة".