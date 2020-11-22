فيديو.. مسلحون بزي أمني يعتدون على صاحب مطعم في السليمانية و"يهددوه بالقتل"

شفق نيوز/ تعرض مطعم شعبي في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الأحد، لاعتداء من قبل عدد من الأشخاص يرتدون الزي الأمني بعد أن اقتحموا المطعم وانهالوا على صاحب المطعم بالضرب.

وقال صاحب مطعم كامران الشعبي في السليمانية في حديث لوكالة شفق نيوز، انه "في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم الأحد، اقدم عدة أشخاص کانوا مستقلین سیارتین ذات زجاج مظلل وهم يحملون أسلحة ویرتدون الزي الأمني اقتحموا المطعم وقاموا بضربي وهددوني بالقتل".

وأضاف "وستا" کامران "كانت هناك مشكلة قانونية بیني وبین صاحب ملك المطعم وقمت بتسجیل شكوی قانونیة، مستدركا انه تنازل عنها ولیس لدیه ایة مشكلة مع اس شخص".

وأوضح ان المعتدين هم اصحاب ملك المطعم، وهددوه بالقتل، مبينا ان كاميرات المراقبة التابعة للمطعم سجلت الحادث بالكامل.